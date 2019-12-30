تقرير تونسي: بعد ارتباطه بـ الأهلي.. الشماخي يوافق على تجديد تعاقده مع الإفريقي

وافق ياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي بشكل مبدئي على تجديد تعاقده مع ناديه وعدم الرحيل في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن الشماخي عقد جلسة مع حمزة الوسلاتي نائب رئيس نادي الإفريقي ووافق بعدها على تجديد تعاقده مع فريقه وعدم الرحيل.

واتفق الشماخي مع الإفريقي على الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي على أن يجدد تعاقده بعدها.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن المهاجم التونسي معروض على الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في حال تعثر المفاوضات مع بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

ولم يتطور اهتمام الأهلي بالشماخي للصيغة الرسمية بعد، حيث مازال النيجيري إليكي هو الخيار الأول لريني فايلر المدير الفني للفريق، في ظل وجود أمرين يعطلان الصفقة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)