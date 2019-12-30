تقرير تونسي: بعد ارتباطه بـ الأهلي.. الشماخي يوافق على تجديد تعاقده مع الإفريقي

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 18:11

كتب : FilGoal

ياسين الشماخي

وافق ياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي بشكل مبدئي على تجديد تعاقده مع ناديه وعدم الرحيل في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن الشماخي عقد جلسة مع حمزة الوسلاتي نائب رئيس نادي الإفريقي ووافق بعدها على تجديد تعاقده مع فريقه وعدم الرحيل.

واتفق الشماخي مع الإفريقي على الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي على أن يجدد تعاقده بعدها.

أخبار متعلقة

في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر مران الأهلي - عمار حمدي يشارك في التدريبات وتأهيل لأجايي وتصعيد مدافع الشباب اتحاد الكرة يحتسب سموحة فائزا بعد إشراك الأهلي للاعب موقوف في بطولة الجمهورية خبر في الجول – مهاجم الإفريقي مطروح على طاولة الأهلي.. ومصدر بـ ناديه يرد

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن المهاجم التونسي معروض على الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في حال تعثر المفاوضات مع بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

ولم يتطور اهتمام الأهلي بالشماخي للصيغة الرسمية بعد، حيث مازال النيجيري إليكي هو الخيار الأول لريني فايلر المدير الفني للفريق، في ظل وجود أمرين يعطلان الصفقة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

الشماخي صاحب الـ24 انضم للإفريقي من الأولمبي الباجي في 2017، وسجل 19 هدفا في 54 مباراة مع فريق العاصمة التونسية.

وسجل الشماخي، الذي يلعب على الجناحين كذلك، 5 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم.

وللشماخي مباراة دولية واحدة مع منتخب تونس.

وفي المقابل، تواصل FilGoal.com مع مصدر في النادي التونسي، الذي أكد تواصل وسطاء لإعلام الإفريقي باهتمام الأهلي، غير الرسمي، في الوقت الحالي.

وقال المصدر: "عقد الشماخي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن نريد تمديد عقده في الشهر المقبل لأن نيتنا هي عدم بيعه".

ويعاني الإفريقي من مشاكل إدارية في انتظار تعيين هيئة جديدة تديره في الأسبوع المقبل.

طالع أيضا

في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد

تطور جديد في أزمة الزمالك والنقاز

كيف يفكر الأهلي في مستقبل فايلر

جديد أزمة باهر المحمدي والإسماعيلي

أمران يعطلان انتقال إليكي للأهلي

ياسين الشماخي الإفريقي التونسي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: كيف يفكر أرسنال في انتقالات يناير.. أسماء عديدة على طاولة أرتيتا 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: ديسابر قد يعود لتدريب الوداد 36 دقيقة | الوطن العربي
إسبانيول يعلق على تقارير التعاقد مع هالك 39 دقيقة | أوروبا
رايولا: أتفق مع سولشاير.. بوجبا لن يرحل عن يونايتد في يناير 53 دقيقة | أوروبا
بواتينج: كرة القدم باتت تجارة تسبب الاكتئاب 55 دقيقة | أوروبا
الإنتاج يتخطى الزمالك مؤقتا ويتساوى مع بيراميدز بالتعادل أمام الجونة 59 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك