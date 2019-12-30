أجويرو: اللحاق بـ ليفربول صعب للغاية

يؤمن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بصعوبة اللحاق بليفربول متصدر الدوري الإنجليزي رغم تبقي 18 جولة على نهاية الموسم.

ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف و14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث مع مباراة مؤجلة للريدز.

وقال أجويرو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللحاق بليفربول الآن صعب للغاية، علينا التركيز فقط على أنفسنا، لأننا نحتاج إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضاف النجم الأرجنتيني "علينا أن نلعب بنفس الطريقة، ولنري ما سيحدث بعد ذلك".

أجويرو سجل الهدف الأول في فوز سيتي على شيفيلد يونايتد، قبل أن يؤمن زميله كيفين دي بروين الانتصار بهدف ثان.

وأوضح مهاجم أتليتكو مدريد السابق "كان يجب علينا أن نفوز، أنا سعيد للغاية لأننا كنا بحاجة إلى النقاط الثلاثة".

الهدف كان العاشر لسيرجيو خلال 15 مباراة فقط خاضها بالمسابقة خلال الموسم الجاري، كما توج هدافاً للعقد الحالي بإجمالي 174 هدفاً.

وشدد "أنا سعيد للغاية بما أحققه، لكنني ألعب بجوار لاعبين جيدين، ديفيد سيلفا ويايا توريه، والآن كيفين دي بروين".

وأتم "بالنسبة لي الأمر سهل للغاية لأنني فقط يجب أن أركز على الأهداف".

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