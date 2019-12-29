أسوان يعلن عبر في الجول استمرار مجدي عبد العاطي مع الفريق

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 23:22

كتب : بسام أبو بكر

مجدي عبد العاطي

انتهت الأزمة.. مجدي عبد العاطي مستمرا في تدريب فريق أسوان.

وأعلن نادي أسوان عبر FilGoal.com انتهاء الأزمة واقناع مجدي عبد العاطي بالاستمرار مع زهرة الجنوب.

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وقال محمد حمدي عضو مجلس إدارة النادي لـFilGoal.com: "اقنعنا مجدي عبد العاطي بالاستمرار مع الفريق وتقديم استقالته كان لحظة انفعال".

وأضاف "كما وافقنا على طلبات المدرب الشاب وسندعم الفريق بعدة صفقات في يناير".

وأتم تصريحاته "لا يزال يتبقى لنا 8 أماكن في قائمة الفريق ما بين استبدال وأماكن شاغرة وسندعم الفريق بقوة للمنافسة على البقاء في الدوري".

وكان مجدي عبد العاطي تقدم باستقالته من تدريب أسوان في وقت سابق من اليوم الأحد، لكن النادي رفضها.

وتعادل أسوان مع طلائع الجيش 1-1 في مباراة مؤجلة في الدوري، ليحصد أسوان نقطته السابعة في المركز الـ17 وقبل الأخير في الدوري بعد أن حقق فوزا وحيدا و4 تعادلات في 10 مباريات.

وصعد عبد العاطي بأسوان للدوري الممتاز هذا الموسم، ومواجهته المقبلة مع الزمالك يوم الخميس.

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