كلوب: أعتقد أن نونو سانتو لا يشعر بالرضا عن VAR

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - ولفرهامبتون

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نونو سانتو نظيره في وولفرهامبتون لا يشعر بالرضا تجاه تقنية حكم الفيديو في لقاء الفريقين.

وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من المسابقة بهدف دون رد في مباراة شهدت حالات جدلية مع الـVAR.

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وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة. هذا ليس بالأمر الغريب على وولفرهامبتون الذي يتمتع بقوة كبيرة".

وأضاف "في الشوط الأول تحكمنا في المباراة كما نريد، وكانت لدينا أكثر من فرصة للتسجيل. تهديد الهجمات المرتدة كان خطيراً للغاية، لكننا نجحنا في الدفاع أمامها. وأعتقد أن نونو سانتو لا يشعر بالرضا على الـVAR في هذه المباراة".

واحتسب حكم المباراة هدف اللقاء الوحيد بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو، كما ألغى هدفا سجله وولفرهامبتون بداعي التسلل.

وواصل "لاعبو المنافس شعروا بالغضب الشديد، وهذا ما يحدث في المباريات. أستطيع توقع ما قاله نونو بين الشوطين. ففي الشوط الثاني خرجوا ضغطوا علينا، ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

وأكمل "نجحنا بعد وقت قليل في إعادة السيطرة على الأمور, على الرغم من بضع هجمات خطيرة قاموا بها. لا يمكنني الشعور بالفخر تجاه اللاعبين أكثر مما أنا عليه. تحقيق الفوز أمر مثير للإعجاب، وأنا حقاً سعيد بذلك".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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