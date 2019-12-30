رحل وانتظرهم وعاد مرة أخرى.. رسميا – ولاية جديدة لـ ديفيد مويس مع وست هام

في الـ 16 من شهر مايو من العام الماضي رحل عنهم، والآن عاد من جديد لهم. ديفيد مويس مديرا فنيا لـ وست هام.

وأعلن نادي وست هام الإنجليزي تعاقده مع ديفيد مويس كمدير فني جديد للفريق خلفا للراحل مانويل بيلليجريني.

وأقال وست هام بيلليجريني مساء يوم السبت عقب الخسارة أمام ليستر سيتي، ولم تنتظر الإدارة أكثر من يوم واحد لتعلن عن عودة ديفيد مويس من جديد.

ووقع مويس على عقود تدريبه لـ وست هام لمدة 18 شهرا تبدأ بمواجهة بورنموث في لندن في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث مويس عن عودته قائلا: "أنه لأمر رائع أن أعود هنا من جديد".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ وست هام "اشتقت لـ وست هام لأنني استمتعت للغاية بتواجدي هنا من قبل".

وتابع "أتطلع لرؤية ما يمكنني فعله هنا وكيف يمكننا استعادة الانتصارات. أؤمن بأننا نملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين وأتطلع للعمل معهم جميعا".

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019

وتولى مويس مسؤولية تدريب وست هام في وقت سابق في الفترة ما بين السابع من نوفمبر عام 2017 وحتى 16 مايو 2018.

ومنذ رحيله عن وست هام، ولم يتول ديفيد مويس مسؤولية قيادة أي فريق آخر، قبل أن يعود للفريق اللندني مرة أخرى.

ولعب وست عام 31 مباراة تحت قيادة مويس ونجح في الانتصار 9 مرات والتعادل 10 وخسر 12 مرة.

ويحتل وست هام المركز الـ 17 على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

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