أسوان لـ في الجول: متمسكون بـ عبد العاطي رغم استقالته

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 16:50

كتب : بسام أبو بكر وأحمد شاكر

مجدي عبد العاطي

كشف أحمد سليمان رئيس أسوان، محمد حمدي عضو مجلس إدارة النادي، أن فريق زهرة الجنوب متمسك بمدربه مجدي عبد العاطي، رغم تقديمه لاستقالته.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "استقالة عبد العاطي لحظة انفعال، متمسكون به".

وشدد "سأجلس معه لأعرف المعوقات التي تضايقه ونعمل على حلها ليستمر".

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أما حمدي فقال لـFilGoal.com: "عبد العاطي تقدم باستقالته، يرى أنه سيء الحظ والكرة لا تطاوع الفريق فرأى أن الأفضل له هو الرحيل".

وأردف "لكننا نرفض هذه الاستقالة".

وشدد "نحن نلعب كل 4 أيام، سنعقد جلسة معه لنقنعه بالاستمرار مع الفريق".

وتعادل أسوان مع طلائع الجيش 1-1 في مباراة مؤجلة في الدوري، ليحصد أسوان نقطته السابعة في المركز الـ17 وقبل الأخير في الدوري بعد أن حقق فوزا وحيدا و4 تعادلات في 10 مباريات.

وصعد عبد العاطي بأسوان للدوري الممتاز هذا الموسم، ومواجهته المقبلة مع الزمالك يوم الخميس.

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