صلاح ينافس على جائزة الأجمل لـ ليفربول في 2019 بهدفين

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 14:22

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه أمام تشيلسي

ينافس نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل أهداف الريدز بعام 2019 بهدفين.

وطلب نادي ليفربول من جماهيره التصويت على أجمل هدف سجله الفريق في ملعب أنفيلد بعام 2019 ضمن الدوري الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسديدة صلاح الصاروخية في شباك تشيلسي وهدفه الرائع في شباك أرسنال ينافس بهما صلاح على الجائزة.

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الهدف الرائع الذي سجله ساديو ماني مؤخرا في شباك إيفرتون ينافس أيضا على الجائزة مع صاروخية فابينيو أمام مانشستر سيتي.

عام 2019 شهد تتويج الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية واحتلاله صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي، علما بأنه لعب مباراتين أقل.

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