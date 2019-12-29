صلاح ينافس على جائزة الأجمل لـ ليفربول في 2019 بهدفين

ينافس نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل أهداف الريدز بعام 2019 بهدفين.

وطلب نادي ليفربول من جماهيره التصويت على أجمل هدف سجله الفريق في ملعب أنفيلد بعام 2019 ضمن الدوري الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسديدة صلاح الصاروخية في شباك تشيلسي وهدفه الرائع في شباك أرسنال ينافس بهما صلاح على الجائزة.

الهدف الرائع الذي سجله ساديو ماني مؤخرا في شباك إيفرتون ينافس أيضا على الجائزة مع صاروخية فابينيو أمام مانشستر سيتي.

عام 2019 شهد تتويج الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية واحتلاله صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

What’s been your favourite @premierleague we've scored at Anfield in 2019? Vote on our @StanChart Matchday Live poll ⬇️ — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي، علما بأنه لعب مباراتين أقل.

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