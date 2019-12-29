مران الأهلي - مروان محسن يشارك وإصابة عمار حمدي

شارك مروان محسن في التدريبات الجماعية للأهلي يوم الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي وبات جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة.

بينما تعرض زميله عمار حمدي لإصابة بالتواء في الكاحل ولم يكمل المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي استمرار سلسلة انتصاراته المحلية بعد تحقيقه للعلامة الكاملة من 8 مباريات.

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ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 24 نقطة مبتعدا بنقطتين عن المقاولون العرب الوصيف.

وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في الانتصار بهدفين دون رد على بلاتينوم يوم السبت، مرانا استشفائيا.

وقبل التدرب، عقد ريني فايلر مدرب الأهلي محاضرة فنية للاعبين.

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