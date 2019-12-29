مران الأهلي - مروان محسن يشارك وإصابة عمار حمدي

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 14:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مروان محسن

شارك مروان محسن في التدريبات الجماعية للأهلي يوم الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي وبات جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

بينما تعرض زميله عمار حمدي لإصابة بالتواء في الكاحل ولم يكمل المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

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ويأمل الأهلي استمرار سلسلة انتصاراته المحلية بعد تحقيقه للعلامة الكاملة من 8 مباريات.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 24 نقطة مبتعدا بنقطتين عن المقاولون العرب الوصيف.

وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في الانتصار بهدفين دون رد على بلاتينوم يوم السبت، مرانا استشفائيا.

وقبل التدرب، عقد ريني فايلر مدرب الأهلي محاضرة فنية للاعبين.

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