التشكيل - صلاح أساسي أمام وولفرهامبتون

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويحل وولفرهامبتون المنتشي بالفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على ليفربول المتصدر ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم وجوردن هندرسون وآدم لالانا في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد - فان دايك - جو جوميز - روبرتسون.

الوسط: هيندرسون - فينالدوم - لالانا.

الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.

يذكر أن المباراة ستشهد ارتداء ليفربول لقميص خاص به شعار بطل كأس العالم للأندية لأول مرة، وستكون المباراة الوحيدة في الدوري الإنجليزي، على أن يرتدي الريدز الشعار في مباريات دوري أبطال أوروبا.

الفارق بين ليفربول المتصدر وليستر سيتي الوصيف يبلغ 10 نقاط مع مباراة أقل للريدز.

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