تشكيل المصري – وادي وأموتو أساسيان.. وطقطق بديل أمام بيراميدز

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

النادي المصري

يبدأ النادي المصري بأسوتن أموتو ومحمود وادي أساسيان في الهجوم، فيما يعود كريم العراقي شغل مركز الظهير الأيمن أمام بيراميدز.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة للكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري شهد تواجد أوستن أموتو، ومحمود وادي معا في الهجوم، فيما يتواجد عمر كمال عبد الواحد كظهير أيسر في غياب بهاء مجدي.

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود حمد – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي.

الوسط: إيزي إيميكا – سعيدو سيمبوريه.

أمامهم: حسن علي - إسلام عطية.

الهجوم: محمود وادي أوستن أموتو.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: إسلام أبو سليمة.

الوسط: أحمد عادل "ميسي" – فريد شوقي – مفتاح طقطق - عمرو موسى.

الهجوم: أحمد ياسر.

ويلتقي المصري مع بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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