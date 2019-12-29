تشكيل بيراميدز – تشاتشيتش يدفع بـ لعيوني ضد المصري.. ورباعي ضد فريقه السابق

للمرة الرابعة فقط هذا الموسم، يشارك التونسي عمر لعيوني أساسيا مع بيراميدز ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.

لعيوني يحل أساسيا في اختيارات أنتي تشاتشيتش المدرب الجديد للفريق في مباراته الأولى، والذي لم يجر تغييرات عديدة على الفريق الذي استلمه من عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" يوم الجمعة الماضي.

ويضم تشكيل بيراميدز الأساسي 4 لاعبين ارتدوا قميص المصري، هم أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وإسلام عيسى، في وجود دودو الجباس على دكة البدلاء.

وأتى تشكيل بيراميدز كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – عمر لعيوني – إسلام عيسى

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: المهدي سليمان – ويلفريد كانون – عبد الله بكري – محمد فاروق – رجب بكار – إبراهيم حسن – دودو الجباس

ويتشارك الفريقان صدارة المجموعة التي تضم نواذيبو الموريتاني وإينوجو رينجرز النيجيري، حيث يملك الطرفان المصريان 6 نقاط.

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