مدرب الهلال: الفوز في رادس مكافأة إلهية.. والأهلي عقد حسابات المجموعة

وصف أحمد عبد الفتاح المدرب العام للهلال السوداني فوز فريقه على النجم الساحلي 1-0 في ملعب رادس بالجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بأنه مكافأة إلهية.

صرح عبد الفتاح عبر قناة تايم سبورتس "الأجواء التونسية صعبة وخاصة في ملعب رادس، لأول مرة في التاريخ يفوز فريق سوداني على تونسي في ملعبه".

وأضاف "النجم فريق مميز، أغلقنا المساحات، وركزنا على الهجمات المرتدة".

وأشار مدرب الهلال "التعادل في رادس كان بمثابة الفوز، لكن اللاعبين رجال، وكان لديهم طموح، لذا تحقق الفوز بمكافأة إلهية، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كما أنه حافز للوصول لأبعد مدى في دوري الأبطال".

وتابع "مع الوصول للنقطة 6 مثل الأهلي والنجم، الأمور تزداد صعوبة، فوز الأهلي على بلاتينيوم عقد حسابات المجموعة".

واستطرد "نواجه النجم بعد 11 يوما، ونتمنى التوفيق، لأنها ستكون انطلاقة للتأهل لدور الثمانية، ثم نلعب ضد بلاتينيوم في زيمبابوي، وأتمنى تأهلنا مع الأهلي قبل الوصول للجولة الأخيرة".

وشدد "بالتأكيد مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة صعبة، وينتظرها الجمهور السوداني على أحر من الجمر".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة الهلال بدأت الاستجابة لملاحظات الكاف على ملعب الفريق السوداني، مضيفا أن التعديلات المطلوبة جار العمل عليها منذ أسبوع، وسوف تنتهي خلال أسبوع.

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