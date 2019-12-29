كلوب: التراخي غير موجود في قاموس لاعبي ليفربول

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبيه لا يعرفون التراخي، وذلك مع تصدرهم للدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب الملاحقين مع وصول الموسم للمنتصف.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون مساء الأحد في ختام مبارياته في عام 2019، والذي شهد تتويج الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية واحتلاله صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللاعبون يتمتعون بعقلية ممتازة ويجيدون التعامل مع أية ضغوطات. إنهم يعرفون متى يجب عليهم تهدئة إيقاع اللعب ومتى ينطلقون بكل حماس وقوة إلى الأمام".

وتابع "تنتظرنا تحديات كبيرة للغاية في الفترة المقبلة، وهدفنا هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكي نحقق ذلك علينا أن نكون جاهزين لكل التحديات التي تفرض علينا. أستطيع أن أقول أن التراخي غير موجود في قاموس هؤلاء اللاعبين".

وأضاف "بالطبع لن نتمكن من الفوز في كل المباريات، وسيأتي يوم نتعرض فيه للهزيمة بكل تأكيد. لن يكون ذلك نتيجة تقصير من جانبنا، وإنما سيعود لجودة المنافس. عندئذ لن نبحث عن الأعذار، حتى وإن كانت موجودة بالفعل".

وأكمل كلوب "يجب أن ننتهز الفرص التي تسنح لنا، كما فعلنا في كأس العالم للأندية وفزنا باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي. الآن أمامنا فرصة لتقديم عروض مميزة في الدوري الإنجليزي الحماسي والمثير".

ووصل "اللاعبون يقدمون مستويات مميزة للغاية منذ بداية الموسم، ونحن من نحدد كيف نريد أن نسير. نرى الضغط الواقع علينا كأمر إيجابي، ولقد تحدث جوردن هندرسون عن هذا الأمر كثيرًا في الموسم الماضي، وهو محق. يجب أن ننظر إلى هذا الضغط كفرصة لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأتم "النظر إلى الأمر من هذه الزاوية يدفعنا إلى الأمام وليس العكس. هكذا نتعامل مع الأمر في الفترة الحالية بغض النظر عن النتائج التي نحققها. سنواجه فريقًا قويًا للغاية اليوم، وأتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة".

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي، علما بأنه لعب مباراتين أقل.

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