جوارديولا: أجويرو غير جاهز لخوض مباراة كاملة بعد

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 13:20

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن مهاجمه سيرجيو أجويرو غير جاهز لخوض مباراة كاملة بعد.

أجويرو شارك بشكل أساسي لأول مرة منذ نوفمبر الماضي وذلك في المباراة التي خسرها سيتي 2-3 على يد وولفرهامبتون يوم الجمعة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيرجيو أجويرو غير جاهز لخوض مباراة كاملة بعد".

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وأضاف "لقد كان مصابا لمدة 6 أسابيع وشارك بعدها في 4 أو 5 حصص تدريبية فقط".

وقرر جوارديولا استبدال أجويرو بالحارس كلاوديو برافو بعد طرد الحارس الأساسي إيدرسون في أول ربع ساعة من لقاء وولفرهامبتون.

وشارك النجم الأرجنتيني في 18 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، وسجل 13 هدفا وصنع هدفين.

ويستضيف سيتي فريق شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وبات حفاظ سيتي على لقب الدوري لموسم ثالث على التوالي أمر صعب المنال في ظل الانتصارات المتتالية لليفربول بطل أوروبا والمتوج منذ أيام بكأس العالم للأندية.

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