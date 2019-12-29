كلوب يشرح أسباب قطع إعارة مدافعه

شرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب عودة ناثانيال فيليبس إلى الفريق بعد قطع إعارته لنادي شتوتجارت الألماني.

بعدما قضى نصف الموسم الأول مع فريق شتوتجارت الألماني على سبيل الإعارة، عاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى ليفربول مؤخرًا ليعوض النقص العددي في خط دفاع الريدز في ظل إصابة جويل ماتيب وديان لوفرين، بالإضافة لفابينيو.

وقال كلوب لموقع ناديه: "فيليبس قام بعمل رائع مع شتوتجارت في النصف الأول من الموسم. وأعتقد أنه شارك معهم في 11 مباراة تقريبًا".

وأضاف "وضعنا الحالى في ما يتعلق بالشق الدفاعي لا يخفى على أحد، لذلك كان علينا أن نفكر في حل سريع، خاطبنا شتوتجارت بشأن إعادة فيليبس من الإعارة، وأبدوا موافقتهم".

وأكمل المدرب الألماني "لقد بدا سعيدًا للغاية في غرفة الملابس، وأتوقع أن يكون جاهزًا للعب بدءًا من مباراة إيفرتون في كأس إنجلترا يوم 5 يناير".

يذكر أن فيليبس كان قد غاب عن آخر مباراة للفريق الألماني قبل العطلة الشتوية، إلا أن كلوب أكد أن غيابه لم يكن بسبب إصابة ما، وإنما لظروف مرضه.

وأوضح كلوب "لقد كان مريضًا. أيضًا، يجب ألا ننسى أن مشاركته باستمرار مع شتوتجارت ليست بالأمر السهل، فالمدافعين الأساسيين للفريق هما مارك-أوليفييه كيمب، وهو مدافع ممتاز، وهولجر بادشتوبر، وهو مدافع دولي ألماني سابق".

وأتم "عندما كان يحصل على فرصة المشاركة في المباريات، كان يقدم أداءً جيدًا، ونتمنى أن يفعل المثل معنا أيضًا".

فيليبس (22 عاما) لعب معارا لـ شتوتجارت منذ مطلع الموسم الجاري، وكان مقررا أن تمتد إعارته حتى الصيف المقبل، لكن ليفربول عجّل بعودته إلى المرسيسايد.

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية بسبب إصابة ديان لوفرين، وجويل ماتيب، مما فتح الباب أمام عودة فيليبس.

واضطر يورجن كلوب مدرب الفريق إلى الاعتماد على قائده جوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع خلال مباراة مونتيري المكسيكي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 18 مباراة، بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الذي لعب 20 مباراة.

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