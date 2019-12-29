كلوب: الرباعي المصاب لن يعود قبل فبراير

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 11:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الرباعي المصاب بفريقه لن يعود قبل شهر فبراير المقبل.

فابينيو وديان لوفرين وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وجويل ماتيب هم الرباعي المصاب بإصابات طويلة.

عن حالة الرباعي أشار كلوب "إنهم يتحسنون بشكل تدريجي، ولكنهم لن يعودون إلى التدريبات قبل منتصف الشهر القادم تقريبًا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كم مباراة سنلعب قبل ذلك؟ 4 أو 5؟ لست متأكدًا. بالطبع هذا ليس وضعًا مثاليًا، ولكن هذا هو واقع الأمر وعلينا التعامل معه".

وأكمل "تشامبرلين تخلى عن العكازات وبدأ السير بدون حذاء واقي، ولكن يجب علينا الانتظار حتى نحصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي".

وأتم "بالنسبة لماتيب وفابينيو ولوفرين، فجميعهم يسيرون بخطى ثابتة نحو التعافي، ونتوقع عودتهم في شهر فبراير".

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي، علما بأنه لعب مباراتين أقل.

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