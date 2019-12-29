برناردو: خطف اللقب من ليفربول؟ لن أقول مستحيلا ولكنه صعب للغاية

أقر برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي بصعوبة احتفاظ فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

خسر سيتي على يد وولفرهامبتون ليبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه وضع سيء حقاً بالنسبة لنا، النصف الأول من الموسم كان مُحبطاً".

وأضاف البرتغالي "لم يكن يتوقع أحد أن نكون بعيدين عن ليفربول بهذا الفارق في وسط الموسم، لكن علينا أن نواصل القتال".

وأكمل "نعلم أن الفوز باللقب هذا الموسم بات معقداً جداً، لن أقول مستحيلاً ولكنه صعب للغاية".

المباراة التي خسرها سيتي أمام ولفرهامبتون بنتيجة 2-3، كانت ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من المسابقة، في مباراة أكملها السماوي بعشرة لاعبين بعد 10 دقائق فقط من البداية.

وقال برناردو "لقد كان الأمر محبطاً، الطريقة التي لعبنا بها بـ10 لاعبين وخسارتنا للثلاث نقاط".

سيتي تقدم أولاً في المباراة بثنائية سجلها رحيم سترلينج في الدقيقتين 25 و50 على الترتيب، قبل أن يعود الولفز بثلاثية سجلها آداما تراوري في الدقيقة 55، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 82، ومات دوهيرتي في الدقيقة 89.

واعترف لاعب الوسط البرتغالي بأن أهداف الولفز كان يمكن تجنبها بالابتعاد عن الهفوات والأخطاء الدفاعية البسيطة.

وأوضح برناردو "قمنا بعمل جيد بالفعل حتى تسببت أخطاء بسيطة في استقبالنا هدفين، لكنني أعتقد أننا قدمنا جهداً كبيراً".

وأتم "من الصعب أن تلعب 80 دقيقة بـ 10 لاعبين فقط ضد واحد من أصعب الفرق في الدوري الممتاز".

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