مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة المصري وبيراميدز وقمم إنجلترا

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 00:42

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

سبت كروي ناري انتهى ولكن الإثارة مستمرة في الأحد الكروي الناري.

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بداية اليوم الكروي ستكون بين أسوان وطلائع الجيش في الثانية والنصف عصرا في لقاء مؤجل من الجولة السابعة في الدوري على أون سبورت وتايم سبورتس.

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وفي قمة مصرية مرتقبة يلعب المصري أمام بيراميدز في دور مجموعات كأس الكونفدرالية في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع 3 مواجهات مثيرة.

دربي لندني ناري يجمع بين أرسنال وتشيلسي في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 2.

وبعدها يستضيف ليفربول نظيره العنيد ولفرهامبتون في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي ختام اليوم في إنجلترا، يلعب مانشستر سيتي أمام شيفيلد في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 2.

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في إفريقيا في الدوري في إنجلترا

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