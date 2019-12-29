مدرب بلاتينيوم: نمتلك فرصة للصعود في حالة الانتصار على الأهلي في زيمبابوي

يؤمن ليزوي سويسوي المدير الفني لفريق بلاتينيوم الزيمبابوي بوجود فرصة لدى فريقه من أجل الوصول للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي انتصر على بلاتينيوم بثنائية وليد سليمان في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب بلاتينيوم: "قدمنا مباراة جيدة للغاية أمام الأهلي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "تأثرنا برحيل بعض من لاعبي الفريق إلى جانب نقص الخبرة".

وتابع "نمتلك فرصة للصعود للدور المقبل. أمامنا فرصة في حالة الانتصار على الأهلي في زيمبابوي".

وأشار "سنطوي صفحة اليوم ونبدأ سريعا في التركيز في لقاء العودة".

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ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان الذي نجح في تخطي محمد بركات وأمادو فلافيو ليصبح رابع الهدافين التاريخيين للمارد الأحمر في بطولات إفريقيا.

وليد سليمان سجل في الدقيقة السابعة من ضربة رأس بعد عرضية متقنة من علي معلول، قبل أن يعود ويسجل من علامة الجزاء في الدقيقة 68.

ووصل وليد سليمان لهدفه الشخصي الـ 19 بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا، ليصبح في المركز الرابع خلف محمود الخطيب (37 هدفا) ومحمد أبو تريكة (32 هدفا) وعماد متعب (28 هدفا).

وتخطى وليد سليمان، محمد بركات وأمادو فلايو والثنائي سجل 18 هدفا مع الأهلي.

ووصل الأهلي للنقطة السادسة لتشتعل تماما المجموعة الثانية، بينما خرج بلاتينيوم إكلينيكيا من حسابات المجموعة.

الأهلي 6 نقاط. النجم الساحلي 6 نقاط. الهلال السوداني 6 نقاط.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام بلاتينيوم، بينما يستضيف الهلال نظيره النجم في الجولة الرابعة في العاشر من يناير من العام المقبل.











































































































































































































































































































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