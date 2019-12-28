ليستر يواصل القتال بالبدلاء.. وهدف عكسي غريب يعرقل توتنام أمام نورويتش

تعثر توتنام هوتسبير على أرض نورويتش سيتي، واكتفى بالتعادل 2-2 في ملعب كارو رود، بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ماريو فارنتشيتش سجل هدف نورويتش سيتي الأول، قبل أن يدرك كريستيان إريكسن التعادل لـ توتنام.

نورويتش عاد للمقدمة بهدف عكسي سجله سيرجي أورييه عن طريق الخطأ في شباكه، قبل أن يدرك هاري كين التعادل من ركلة جزاء.

ليرفع توتنام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، ويصير مهددا بالابتعاد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بـ 5 نقاط حال انتصار تشيلسي على أرسنال.

فيما رفع نورويتش سيتي رصيده إلى 13 نقطة، لكنه لم يبارح المركز 20 –الأخير-، مع ابتعاده بـ 6 نقاط عن وست هام صاحب أقرب مراكز البقاء.

وواصل جوزيه مورينيو مدرب توتنام سجله الخالي من الهزائم في مواجهاته أمام نورويتش سيتي، إذ واجهه 7 مرات، انتصر في 5 منها، وتعادل مرتين.

ويعد هذا التعادل هو الأول لـ مورينيو كمدرب لـ توتنام بعد 9 مباريات سابقة تقلّب فيها بين الفوز والهزيمة.

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وشهد تشكيل توتنام الدفع بالثنائي تانجوي ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو في وسط الملعب، مع البدء بالدنماركي كريستيان إريكسن من البداية في ظل غياب سون هيونج مين للإيقاف.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 18 عندما سجل البوسني فرانتشيتش هدف نورويتش الأول بتسديدة قوية من وسط منطقة الجزاء.

كتيبة مورينيو كادت أن تتورط في أزمة كبيرة في الدقيقة 33 عندما سجل تيمو بوكي هدفا ثانيا لـ نورويتش، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل بفارق ضئيل للغاية، ليظل نورويتش متقدما بهدف دون رد.

تقنية الفيديو قامت بعدم احتساب هدف تيمو بوكي لوجود حالة تسلل.. برأيك هل كان في وضعية تسلل؟ 📺تابع المباراة "https://t.co/HTLtlMPuwI" #في_إنجلترا pic.twitter.com/G15Gc2cnuo — FilGoal (@FilGoal) December 28, 2019

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بين الشوطين أجرى مورينيو تعديلا هجوميا، ودفع بالبرازيلي لوكاس مورا بدلا من يان فيرتونخن الظهير الأيسر المركز الذي عاد ريان سيسينيون لشغله.

وتوتنام لم ينتظر كثيرا حتى سجل أول أهدافه في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة رائعة بواسطة إريكسن المتخصص، عجز تيم كرول حارس مرمى نورويتش عن التصدي لها بعد أن لمست أحد لاعبي الحائط البشري.

وبينما تأمّل مورينيو في هدف ثاني من الديوك، تلقى الصدمة بهدفٍ ثانٍ في شباكه عن طريق الخطأ، أو الصدفة في توصيف آخر، وقّعه الإيفواري أورييه عندما حاول توبي ألديرفيرلد افتكاك الكرة من قدم بوكي في الدقيقة 61.

توتنام لم يستسلم، فتحصل القائد هاري كين على ركلة جزاء ترجمها بنجاح في الدقيقة 83، ليكتفي الطرفان بالتعادل.

وفي مباراة ثانية بنفس التوقيت، استعاد ليستر سيتي عافيته، وتغلب على مضيفه وست هام يونايتد في ملعب لندن.

كليتشي إهياناتشو، وديماراي جراي سجلا هدفي ليستر سيتي في الدقيقتين 40 و56.

فيما سجل الإسباني بابلو فورنالس هدف وست هام الوحيد، ليصير اللاعب رقم 151 الذي يسجل للمطارق في تاريخهم بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة إهدار جراي ركلة جزاء لـ ليستر، ليصير ثالث لاعب يهدر ركلة جزاء لـ ليستر في هذا الموسم.

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ولعب ليستر المباراة بتشكيل أغلبه من البدلاء في ظل إراحة عدة لاعبين أساسيين، على رأسهم جيمي فاردي الذي غاب عن المواجهة بسبب إنجاب زوجته لطفلة في الليلة الماضية.

الفوز رفع رصيد ليستر إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراتين أقل.

فيما تجمّد رصيد وست هام يونايتد عند 19 نقطة في المركز 17، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز الهبوط.