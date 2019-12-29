انتفاضة أيوب الكعبي في الليلة الأخيرة تنقذ الوداد أمام بترو أتليتكو

انتفض المهاجم المغربي أيوب الكعبي ليسجل ثلاثية (هاتريك) ويقود فريقه الوداد للانتصار على بترو أتليتكو الأنجولي.

الوداد المغربي انتصر على بترو أتليتكو برباعية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الثالثة في دوري أبطال إفريقيا، بفضل تألق أيوب الكعبي الذي خاض آخر مباراة له مع الفريق المغربي.

وتنتهي إعارة أيوب الكعبي من هيبي فورتين الصيني إلى الوداد مع بداية شهر يناير المقبل، أي أنه لن يشارك في أي لقاء آخر مع الفريق المغربي بعد لقاء بترو أتليتكو.

ورغم انتصار الوداد الكبير، إلا أنه وجد نفسه في ورطة بعدما نجح بترو أتليتكو في إدراك التعادل ليصعب المباراة على أصحاب الأرض قبل أن ينجح الأخير في الانتصار.

أيوب الكعبي افتتح التسجيل أولا للوداد في الدقيقة 29 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عائدة من حارس بترو أتليتكو.

المفاجأة تحققت في الدقيقة 68 عندما سجل توني هدف التعادل من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء.

إلا أن الكعبي عاد ليسجل هدفا مهما للغاية في الدقيقة 80 من ضربة رأس، تابعه الهدف الثالث للوداد بالخطأ عن طريق ويلسون بينتو في مرماه.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، أكمل الكعبي "الهاتريك" من علامة الجزاء ليحصد الثلاث نقاط للوداد، بعدها خرج من الملعب وسط هتافات وتحية كبيرة من الجماهير.

ووصل الوداد للنقطة الخامسة محققا أول انتصار له في مجموعات إفريقيا، ليصبح في المركز الثاني خلف المتصدر صن داونز صاحب الـ 7 نقاط.

بينما تجمد رصيد بترو أتليتكو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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