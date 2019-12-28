أحمد الشيخ: لو لم نهدر فرصا كثيرة لفزنا بنتيجة كبيرة

بدأ أحمد الشيخ جناح الأهلي التفكير في لقاء بلاتينوم في زيمبابوي فور انتهاء لقاء الناديين يوم السبت بالقاهرة، مشيرا إلى أن فريقه استحق الانتصار وكان بمقدوره مضاعفة النتيجة.

الأهلي فاز على بلاتينوم بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

video:1

وقال الشيخ في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورت عقب اللقاء: "الفوز اليوم كان مهما للغاية في مشوار الفريق بدوري المجموعات، لكن اللقاء المقبل لا يقل أهمية عن مباراة اليوم".

وأضاف "التوفيق لم يحالفنا خلال الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي بالمباراة، وكانت كفيلة بتحقيق نتيجة ثقيلة، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وإحراز النقاط كاملة".

الشيخ واصل "سيبقى هدفنا دائما هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير".

جناح الأهلي أكمل "أتمنى الشفاء العاجل لكل زملائنا الذين هاجمتهم الإصابة خلال لقاء اليوم، لكنني أثق أن كل لاعبي الأهلي قادرون على تقديم مستوى جيد من أجل تحقيق اللقب الإفريقي".

وأتم " أي لاعب بالفريق يتمنى المشاركة في المباريات، وهو ما يجعل كل لاعبي الأهلي يبذلون جهدا كبيرا في التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة أي لاعب".

الأهلي يواجه بلاتينوم في الجولة الرابعة من البطولة يوم 10 يناير المقبل في زيمبابوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.











































































































































































































































































































طالع أيضا

وليد سليمان يرفع راية الأهلي أمام بلاتينيوم

الإسماعيلي يقهر الاتحاد

هدف عكسي غريب يُعرقل مورينيو

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل أمام زيسكو