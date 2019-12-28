قائمة تشاتشيتش الأولى.. أحمد علي يعود لـ بيراميدز أمام المصري

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 22:46

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - وادي دجلة

ظهر أحمد علي في قائمة بيراميدز لأول مرة منذ عدة أشهر في قائمة أنتي تشاتشيتش الأولى للقاء المصري.

أعلن أنتي تشاتشيتش المدرب الكرواتي الجديد لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة النادي المصري في الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة بيراميدز شهدت عودة أحمد علي مهاجم الفريق بعدما كان مستبعدا لفترة طويلة في عهد سيباستيان ديسابر المدرب السابق.

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أحمد الشناوي حارس الفريق تواجد أيضا في القائمة بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاءت قائمة بيراميدز المكونة من 21 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - أحمد دعدور.

الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون - عبد الله بكري - رجب بكار- محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - عمر لعيوني - إسلام عيسى - محمد فاروق.

الهجوم: أحمد علي - دودو الجباس - جون أنتوي.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في استاد الإسكندرية مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وستكون المباراة هي الأولى لتشاتشيتش على رأس الجهاز الفني لبيراميدز بعد تعيينه خلفا لعبد العزيز عبد الشافي الذي شغل المنصب بشكل مؤقت بعد رحيل ديسابر.

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