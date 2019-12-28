صن داونز يقهر اتحاد الجزائر في البليدة ويكتب ما لم يحدث منذ 1519 يوما

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

صن داونز

واصل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مسيرته الرائعة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، وتغلب على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

هدف المباراة الوحيد سُجل بتوقيع هلومفو كيكانا قائد صن داونز بعد خطأ دفاعي قاتل من اتحاد العاصمة.

ليرفع صن داونز رصيده إلى 7 نقاط في قمة المجموعة رغم خوضه مباراتين خارج ملعبه حتى اللحظة. ويتجمّد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المركز الثاني.

أخبار متعلقة

جاريدو غاضبا بعد السقوط ضد الهلال: على الكاف إهداء الحكم ساعة هدية لمتابعة الوقت بعد الفوز التاريخي على النجم.. حمادة صدقي: لاعبونا قاتلوا واستغللنا الثغرات للفوز صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس

وتقام المباراة الثانية في المجموعة بين الوداد البيضاوي المغربي، وبترو أتليتكو الأنجولي صاحبي النقطتين والنقطة الواحدة على التوالي.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لاتحاد العاصمة على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا منذ سقوطه بهدفين مقابل هدف واحد أمام مازيمبي الكونغولي يوم 31 أكتوبر 2015، أي منذ 1519 يوما.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 59 بواسطة كيكانا بعد تمريرة خلفية خاطئة من مصطفى خيراوي مدافع اتحاد العاصمة، كانت عنوانا للمباراة المثيرة.

اقرأ أيضا:

الزمالك يصمد أمام زيسكو

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو

الزمالك: سنهزم زيسكو في مصر

هل اقترب أهلي جدة من فرجاني ساسي؟

مستقبل النني مع بشكتاش

صن داونز دوري أبطال إفريقيا اتحاد العاصمة

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل مانشستر يونايتد – ظهور نادر لـ ماتيتش أمام بيرنلي 22 دقيقة |
مباشر - الأهلي (1) - (0) بلاتينيوم.. وليد سليمان بوووووم 32 دقيقة | إفريقيا
صن داونز يقهر اتحاد الجزائر في البليدة ويكتب ما لم يحدث منذ 1519 يوما 54 دقيقة | إفريقيا
جاريدو غاضبا بعد السقوط ضد الهلال: على الكاف إهداء الحكم ساعة هدية لمتابعة الوقت 55 دقيقة | إفريقيا
بعد الفوز التاريخي على النجم.. حمادة صدقي: لاعبونا قاتلوا واستغللنا الثغرات للفوز ساعة | إفريقيا
صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك