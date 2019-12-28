صن داونز يقهر اتحاد الجزائر في البليدة ويكتب ما لم يحدث منذ 1519 يوما

واصل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مسيرته الرائعة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، وتغلب على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

هدف المباراة الوحيد سُجل بتوقيع هلومفو كيكانا قائد صن داونز بعد خطأ دفاعي قاتل من اتحاد العاصمة.

ليرفع صن داونز رصيده إلى 7 نقاط في قمة المجموعة رغم خوضه مباراتين خارج ملعبه حتى اللحظة. ويتجمّد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المركز الثاني.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة بين الوداد البيضاوي المغربي، وبترو أتليتكو الأنجولي صاحبي النقطتين والنقطة الواحدة على التوالي.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لاتحاد العاصمة على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا منذ سقوطه بهدفين مقابل هدف واحد أمام مازيمبي الكونغولي يوم 31 أكتوبر 2015، أي منذ 1519 يوما.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 59 بواسطة كيكانا بعد تمريرة خلفية خاطئة من مصطفى خيراوي مدافع اتحاد العاصمة، كانت عنوانا للمباراة المثيرة.

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