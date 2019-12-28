بعد الفوز التاريخي على النجم.. حمادة صدقي: لاعبونا قاتلوا واستغللنا الثغرات للفوز

أشاد حمادة صدقي مدرب نادي الهلال بأداء لاعبيه أمام النجم الساحلي، وتنفيذهم تعليماته بدقة.

الهلال فاز على النجم الساحلي في تونس بهدف. فوز هو الأول تاريخيا للعملاق السوداني على الفريق التونسي في تونس.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورت عقب اللقاء: "الحمد لله على الأداء والروح القتالية للاعبين. كما قلت من قبل، المباراة كانت هامة للغاية إذا كنا نفكر في الصعود".

وأضاف "اللاعبون أدوا بشكل جيد، وأغلقنا مفاتيح لعب النجم الساحلي العديدة، حتى تحقق لنا الفوز".

مدرب الهلال السوداني أكمل "ألعب على المرتدات منذ بداية اللقاء. سنحت لنا العديد من المرات، واستغللناها في فرصة جلبت لنا الفوز".

المدرب المصري أتم "قلت للاعبين أن علينا الحذر في بداية الشوط الثاني. عانينا من هزة في الشوط الأول لكن صمدنا وخرجنا متعادلين، وفي الشوط الثاني تحسنا كثيرا وسجلنا وانتصرنا".

فوز الهلال رفع رصيده للنقطة السادسة، مرتقيا لصدارة المجموعة الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن النجم الساحلي، وقبل لقاء الأهلي مع بلاتينوم مساء اليوم.

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