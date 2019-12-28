بعد الفوز التاريخي على النجم.. حمادة صدقي: لاعبونا قاتلوا واستغللنا الثغرات للفوز

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 20:17

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

أشاد حمادة صدقي مدرب نادي الهلال بأداء لاعبيه أمام النجم الساحلي، وتنفيذهم تعليماته بدقة.

الهلال فاز على النجم الساحلي في تونس بهدف. فوز هو الأول تاريخيا للعملاق السوداني على الفريق التونسي في تونس.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورت عقب اللقاء: "الحمد لله على الأداء والروح القتالية للاعبين. كما قلت من قبل، المباراة كانت هامة للغاية إذا كنا نفكر في الصعود".

أخبار متعلقة

بالفيديو - الفوز الثالث تواليا مع جاريدو.. النجم الساحلي يضرب حمام الأنف برباعية حمادة صدقي: مباراتا النجم الساحلي أهم للهلال السوداني من مواجهة الأهلي حمادة صدقي لـ في الجول: أبدأ مهمتي مع الهلال أمام النجم الساحلي ردا على كاف.. الأهلي يقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي

وأضاف "اللاعبون أدوا بشكل جيد، وأغلقنا مفاتيح لعب النجم الساحلي العديدة، حتى تحقق لنا الفوز".

مدرب الهلال السوداني أكمل "ألعب على المرتدات منذ بداية اللقاء. سنحت لنا العديد من المرات، واستغللناها في فرصة جلبت لنا الفوز".

المدرب المصري أتم "قلت للاعبين أن علينا الحذر في بداية الشوط الثاني. عانينا من هزة في الشوط الأول لكن صمدنا وخرجنا متعادلين، وفي الشوط الثاني تحسنا كثيرا وسجلنا وانتصرنا".

فوز الهلال رفع رصيده للنقطة السادسة، مرتقيا لصدارة المجموعة الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن النجم الساحلي، وقبل لقاء الأهلي مع بلاتينوم مساء اليوم.

اقرأ أيضا:

الزمالك يصمد أمام زيسكو

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو

الزمالك: سنهزم زيسكو في مصر

هل اقترب أهلي جدة من فرجاني ساسي؟

مستقبل النني مع بشكتاش

في إفريقيا الهلال النجم الساحلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل مانشستر يونايتد – ظهور نادر لـ ماتيتش أمام بيرنلي 23 دقيقة |
مباشر - الأهلي (1) - (0) بلاتينيوم.. وليد سليمان بوووووم 33 دقيقة | إفريقيا
صن داونز يقهر اتحاد الجزائر في البليدة ويكتب ما لم يحدث منذ 1519 يوما 55 دقيقة | إفريقيا
جاريدو غاضبا بعد السقوط ضد الهلال: على الكاف إهداء الحكم ساعة هدية لمتابعة الوقت 56 دقيقة | إفريقيا
بعد الفوز التاريخي على النجم.. حمادة صدقي: لاعبونا قاتلوا واستغللنا الثغرات للفوز ساعة | إفريقيا
صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك