تشكيل الأهلي – أزارو والشيخ ووليد سليمان أساسيون.. والشحات وأفشة احتياطيان

يعتمد السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي على وليد أزارو كمهاجم صريح أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي يستضيف بلاتينيوم على ملعب السلام في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أزارو يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي أحمد الشيخ ووليد سليمان وجونيور أجايي، بينما فضل فايلر عدم الدفع بـ حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

وسط الأهلي يشهد تواجد أليو ديانج وعمرو السولية، بينما يعود أحمد فتحي للظهور في تشكيل المارد الأحمر بجانب علي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – سعد سمير – أيمن أشرف – أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: أحمد الشيخ – وليد سليمان – جونيور أجايي.

الهجوم: وليد أزارو.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء كل من: علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – حسام عاشور – محمد هاني – حسين الشحات – أفشة.

وخرج من قائمة الأهلي شريف إكرامي بسبب الإصابة وجيرالدو وياسر إبراهيم لأسباب فنية.

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