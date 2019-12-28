التشكيل – ندومبيلي "يستطيع اللعب" مع توتنام.. والأبوة تُغيّب فاردي عن ليستر

أجرى جوزيه مورينيو مدرب توتنام، وبريندان رودجرز المدير الفني لـ ليستر سيتي، تغييرات بالجملة في تشكيلتيهما لمواجهتي نورويتش سيتي، ووست هام يونايتد في الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي وصيف المسابقة يحل ضيفا على وست هام في لندن، فيما يتحول توتنام إلى ويلز لمواجهة نورويتش.

وشهد تشكيل توتنام عودة تانجوي ندومبيلي لخط الوسط بعد أن صرح مدربه عقب المباراة الماضية أن اللاعب أخبره بعدم قدرته على المشاركة.

كما يرافقه الوافدان هذا الموسم: ريان سيسينيون، وجيوفاني لو سيلسو، ويظهر الأرجنيتني خوان فويث في عمق الدفاع، ويتواجد الدنماركي كريستيان إريكسن في التشكيل الأساسي رغم عدم وضوح مستقبله.

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

الدفاع: سيرجي أورييه – توبي ألديرفيرلد – خوان فويث – يان فيرتونخن

الوسط: ريان سيسينيون – تانجوي ندومبيلي – جيوفاني لو سيلسو – كريستيان إريكسن – ديلي آلي

الهجوم: هاري كين

دكة البدلاء: ميشيل فورم – جافيت تانجانجا - دافينسون سانشيز – إريك داير – أوليفر سكيب - لوكاس مورا – إريك لاميلا

تشكيل ليستر سيتي لمواجهة وست هام شهد تغييرات عديدة أيضا.

المخضرم الجامايكي ويز مورجان قائد الفريق يشارك في عمق الدفاع، ويرافقه النمساوي كريستيان فوكس بذكريات دوري التتويج.

فيما يغيب جيمي فاردي عن قائمة المباراة بسبب إنجاب زوجته لطفل، ويقود الهجوم النيجيري كليتشي إهياناتشو.

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: جيمس جوستن – ويز مورجان – جوني إيفانز – كريستيان فوكس

الوسط: نامبليز ميندي – حمزة تشودهري – ديماراي جراي – مارك ألبرايتون – أيوزي بيريز

الهجوم: كليتشي إهياناتشو

دكة البدلاء: داني وارد – تشاجلار سويونكو – بن تشيلوول – ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – جيمس ماديسون – هارفي بارنز

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