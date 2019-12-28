زوجة مارسيال: عانيت بسبب مورينيو.. كنت أتجنبه

عاشت عائلة أنتوني مارسيال وضعا صعبا خلال عمله مع جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، وفقا لزوجة اللاعب.

ميلاني دا كروز تحدثت إلى صحيفة ليكيب الفرنسية عن تأثير عدم المشاركة بانتظام على زوجها وقتما كان مورينيو مدربا للشياطين الحمر.

وصرحت دا كروز: "خلال أول عامين لنا في مانشستر، مررت بفترة صعبة للغاية لأن جوزيه مورينيو لم يكن يشركه".

وأضافت: "في تلك الأوقات، انعزل أنتوني، ويكون واضحا أنه يعاني، لكنه لا يفصح عن ذلك".

وأكملت: "شعرت بالعجز للتواجد في موقف غير عادل، فبصفتي زوجة لا يمكنني أن أقول أي شيء للمدرب".

وواصلت: "رأيت رجلي يتعرض للإحباط، وقد عشت تجربة سيئة لدرجة أنني تجنبت الظهور في بعض المناسبات لأتجنب مقابلة المدرب".

وأتمت: "لم أقل أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أنتوني لا يريد ذلك، وعلي أن أتمالك نفسي، ولكن عندما يدخل ويسجل، أود حينها أن أصرخ فخرا".

ويلعب مارسيال (24 عاما) في صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف 2015، بعد انتقاله قادما من موناكو مقابل 60 مليون يورو.

اقرأ أيضا:

الزمالك يصمد أمام زيسكو

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو

الزمالك: سنهزم زيسكو في مصر

هل اقترب أهلي جدة من فرجاني ساسي؟

مستقبل النني مع بشكتاش