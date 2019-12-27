رامي ربيعة: لدينا كامل الإصرار على حصد بطولة إفريقيا هذا الموسم

شدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على إصرار كل اللاعبين داخل النادي على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

الأهلي يستضيف بلاتينيوم في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة: "هدفنا واحد وهو تحقيق الفوز أمام بلاتينيوم من أجل حصد 3 نقاط جديدة تسهم في قطع خطوة جديدة نحو الأدوار المقبلة في البطولة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ندرك جيدا أهمية بطولة إفريقيا لـ الأهلي وجماهيره التي تعد أقوى دوافعنا لاستكمال مشوار البطولات بنجاح".

وتابع "لدينا كامل الإصرار على حصد لقب إفريقيا هذا الموسم لإسعاد جماهير الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "ندرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا والكل سيكون على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصار أمام بلاتينيوم".

وأشار "أي 11 لاعبا في الملعب سيكونون قادرين على الانتصار ضد بلاتينيوم. لا فارق بين لاعب جديد أو قديم فالجميع داخل الأهلي لديه هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في مجموعات إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينتصر على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

بينما خسر بلاتينيوم الجولة الأولى أمام الهلال والجولة الثانية أمام النجم الساحلي، ليقبع في المركز الأخير في المجموعة.

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