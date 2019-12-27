مؤتمر تشاتشيتش: سأستغل كل شيء للفوز على المصري.. وشاهدت السعيد في المونديال

قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لبيراميدز إنه سيعمل على استغلال كافة المعلومات المتاحة إليه خلال الفترة القصيرة الحالية لاستخدامها للفوز على المصري يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن لقاء المصري يوم الأحد المقبل في ثالث جولات الكونفدرالية.

وقال المدرب الكراوتي الجديد للفريق: "الوقت قصير للغاية قبل لقاء المصري إذ توليت المهمة قبل ساعات فقط، ولكنني أعد بتقديم أفضل ما لدي".

وأضاف "سأعمل على معرفة كل شيء عن الفرق خلال التدريبين الأخيرين قبل لقاء المصري".

وتابع "شاهدت العديد من مباريات الدوري المصري وشاهدت لقاء المصري الأخير للتعرف عليه ولتسهيل المهمة على لاعبي بيراميدز".

وعن عبد الله السعيد قال: "شاهدته مع منتخب مصر في كأس العالم مازال محتفظا بمستواه الفني والبدني هو قائد مثالي للفريق ولاعب رائع للغاية".

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى في الكونفدرالية بست نقاط بالتساوي مع المصري لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأول.

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