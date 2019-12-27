مؤتمر السعيد: لن أتحدث عن التجديد مع بيراميدز الآن.. لكنني سأستمر لنهايته

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج - عبد الله السعيد

رفض عبد الله السعيد قائد بيراميدز الحديث عن تجديد تعاقده مع الفريق مؤكدا في الوقت ذاته نيته الاستمرار مع فريقه حتى نهاية العقد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن لقاء المصري يوم الأحد المقبل في ثالث جولات الكونفدرالية.

وقال السعيد في المؤتمر الصحفي: "عقدي ممتد حتى نهاية الموسم الجاري وأنا مستمر حتى نهايته".

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وأضاف "نحن الآن أمامنا مباريات هامة ولا أركز في أي شيء خارج الملعب، نحن الآن نركز في المباريات فقط وأي شيء آخر يمكن الحديث عنه لاحقا".

وعن مواجهة المصري قال: "مباراة هامة للغاية من أجل صدارة المجموعة خاصة بعد انتصارنا في أول مباراتين والفوز في المواجهتين المقبلتين سيضمنان لنا صدارة المجموعة لذا لا بد من الفوز".

وأضاف السعيد: "طموحنا الفوز في كل المباريات وتحقيق الألقاب ونتمنى أن نحقق بطولة في الموسم الجاري".

وعن اهتزاز نتائج الفريق في الفترة الأخيرة "بالطبع نواجه مشكلة لكن الفوز ضد وادي دجلة كان هاما والآن لا نركز سوى في لقاء المصري".

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى في الكونفدرالية بست نقاط بالتساوي مع المصري لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة السعيد ورفاقه.

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