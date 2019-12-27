تشكيل مانشستر سيتي – عودة أجويرو أمام ولفرهامبتون

دفع بيب جوارديولا بقوته الهجومية الضاربة في مواجهة ولفرهامبتون واندررز في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

سيتي يحل ضيفا على الذئاب في ملعب مولينو، اختبار صعب يسعى فيه المواطنون إلى تخطي ليستر سيتي مؤقتا على جدول الترتيب.

وشهد تشكيل سيتي الدفع بخماسي هجومي: كيفن دي بروين، وبيرناردو سيلفا، ورحيم سترلينج، ورياض محرز، وسيرخيو أجويرو.

ليكون هذا الظهور الأساسي الأول لـ أجويرو بعد عودته من الإصابة.

في المقابل يتواصل حضور الإسباني السريع أداما تراوري في خط هجوم نونو سانتو، بعد أن أسقط مانشستر سيتي في مباراة الدور الأول بهدفين.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – بنجامين ميندي

الوسط: رودري – كيفن دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج

دكة البدلاء: كلاوديو برافو – إنريك جارسيا - أوليكساندر زينتشنكو – أنخيلينيو – جواو كانسيلو – إلكاي جوندوجان – فيل فودين

تشكيل ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: مات دوهرتي – لياندر ديندونكر – كونور كوادي – رومان سايس – جوني أوتو

الوسط: جواو موتينيو – روبن نيفيش

الهجوم: أداما تراوري – راؤول خيمينيز – ديوجو جوتا

دكة البدلاء: جون رودي – خيسوس فاييخو - ماكس كيلمان – ريان بينيت – بيدرو نيتو - روبن فيناجري – باتريك كوتروني

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