بيدرو: سأترك كل شيء لو طلبني برشلونة

غازل بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي، فريقه السابق برشلونة، فاتحا الباب أمام العودة له.

بيدرو النادي : تشيلسي برشلونة تشيلسي

بيدرو (32 عاما) ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ولا يعد عنصرا محموريا في تشكيل المدرب فرانك لامبارد.

وصرّح بيدرو لصحيفة "لإسبورتيو" الكتالونية: "لو طلبني برشلونة، فسأترك كل شيء".

وأضاف: "سنحت فرصة في فترة الإعداد هذا الموسم عندما لعبنا أمام برشلونة وتحدثت مع المدرب ورأيت إمكانية لإتمام الأمر، لكن الباب أُغلق سريعا. حاليا لا أعرف ما سيحدث، لدي عقد مع تشيلسي يمتد حتى نهاية الموسم".

وعن إمكانية انضمامه لـ وست هام يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية: "لا أعرف، سنرى، ما أريده بوضوح هو مواصلة الاستمتاع بكرة القدم".

بيدرو أحد خريجي أكاديمية لاماسيا، إذ انضم لناشئي برشلونة عام 2004، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008، وكان لاعبا مؤثرا في مسيرة الجيل الذهبي تحت قيادة بيب جوارديولا، وتوج إجمالا بـ 20 بطولة مع البلاوجرانا.

ورحل بيدرو عن برشلونة عام 2015 بعد أن تضاءلت مشاركته بسبب سيطرة الثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار على مراكز الهجوم.

ولم يظهر بيدرو مع تشيلسي سوى في 598 دقيقة بالموسم الحالي.

اقرأ أيضا:

ماذا قال سيد عبد الحفيظ قبل مواجهة بلاتينيوم

تفاصيل مران الزمالك الأخير في زامبيا

كل ما قاله كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل لقاء زيسكو

مفاجأة من رئيس الزمالك للاعبيه بشرط

بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس