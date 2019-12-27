رسميا - استكمال مباراة "أزمة النازية" دون جماهير

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استكمال مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في دوري القسم الثاني، دون جماهير، مع تحديد موعدها خلال 3 أيام.

وكانت المباراة قد توقفت مع نهاية شوطها الأول في 15 ديسمبر الماضي، بسبب الهتافات العدائية التي وجهها قطاع من جمهور رايو صوب الأوكراني رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

المباراة توقفت مرتين في شوطها الأول، ومع استمرار الهتافات العدائية التي اتهمت زوزوليا بالنازية، اضطر الحكم إلى إلغاء المباراة في واقعة حدثت للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

ووقع الاتحاد الإسباني غرامة 18 ألف يورو على نادي رايو، مع إغلاق المدرج الذي صدرت منه الهتافات لمباراتين مقبلتين.

ما سبب الهتافات العدائية

زوزوليا لاعب سابق في رايو، ولكن لعدة ساعات فقط يناير 2017، قبل أن تفسخ الإدارة تعاقده رضوخا للغضب الجماهيري بسبب مزاعم تربط اللاعب بالجماعات اليمينية الفاشية المتطرفة.

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في مباراة الأحد، واصلت جماهير رايو التعبير عن غضبها تجاه زوزوليا ورفعت لافتات مسيئة له في المباراة أمام ألباسيتي، وهتفت "نازي" بشكل عدائي في توصيف لـ زوزوليا.

جماهير رايو تشتهر بمناهضة الفاشية والاتجاهات اليمينية المتطرفة، ليست مجرد أفكار يعبرون عنها، بل سنحت لهم فرصة تطبيقها قبل عامين.

الحرب الشرسة الحقيقية بين جماهير رايو والنازية، وقعت في 31 يناير 2017.

إدارة رايو حاولت حينها تدعيم صفوفها في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، ووقع الاختيار على الأوكراني رومان زوزوليا مهاجم ريال بيتيس.

الصفقة تمت مباشرة قبل إغلاق باب القيد، في عقد إعارة حتى نهاية الموسم، وجماهير رايو لم تكن لتمرر الصفقة مرور الكرام.

ببحث سريع عن تاريخ نجمهم الجديد، تبيّن أن زوزوليا لديه ميول يمينية متطرفة!

في اليوم التالي، توافدت جماهير رايو بأعداد كبيرة على ملعب التدريب حاملين لافتات "فايكّاس ليست مكانًا للنازيين".

إدارة رايو أدركت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته، وقامت على الفور بإنهاء التعاقد مع زوزوليا بعد ساعات من ضمه، ليعود المهاجم الأوكراني إلى بيتيس ويقضي 6 أشهر دون ممارسة كرة القدم بعد أن تم قيده بالفعل مع رايو.

زوزوليا حاول دفع تهمة النازية عن نفسه، مشيرا إلى أن الصور التي ربطته بهذا الاتجاه اليميني كانت دعمًا للجيش الأوكراني خلال الحرب مع روسيا.

في نوفمبر من نفس العام، وبعد انتقال زوزوليا إلى فريق ألباسيتي الإسباني، قررت إدارة ناديه استبعاده من القائمة المسافرة إلى مدريد لمواجهة رايو فايّكانو، خشية أن يصطدم بجماهير الأخير.

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