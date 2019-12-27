تقارير إيطالية: فيدال وافق على الانضمام لـ إنتر

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 17:58

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - برشلونة

صفقة مدوية قد تحدث في سوق الانتقالات الشتوية. التشيلي أرتورو فيدال قد يخلع قميص برشلونة ليرتدي قميص إنتر ميلان الإيطالي.

صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية كشفت في تقرير حصري لها موافقة فيدال على الانضمام لإنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إنتر دخل في مفاوضات مع لاعب الوسط التشيلي منذ مدة، ونجح أخيرا في الحصول على موافقة اللاعب، وفقا لـ لاجازيتا.

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اتفاق إنتر مع فيدال ينص على استمراره مع الفريق الإيطالي حتى 2022، مع حصوله على نفس الرواتب المتبقية له مع الفريق الكتالوني، وفقا للاجازيتا

لكن رغم ذلك، لم يصل إنتر حتى اللحظة لاتفاق مع برشلونة.

الفريق الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات فيدال مقابل 12 مليون يورو، بينما يرفض برشلونة التخلي عن المقاتل التشيلي بأقل من 20 مليون يورو، وفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية.

وسبق لفيدال اللعب في الدوري الإيطالي ولكن بقميص يوفنتوس في الفترة ما بين 2011 وحتى 2015 تحت قيادة مدرب إنتر الحالي، أنطونيو كونتي.

ولعب فيدال تحت قيادة كونتي 111 مباراة ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 19 في فترة رائعة للمقاتل التشيلي مع السيدة العجوز.

فيدال صاحب الـ 32 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2018 ويمتد عقده مع برشلونة حتى صيف 2021.

وشارك فيدال في 19 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

منذ انضمامه للفريق الكتالوني، ولعب فيدال 72 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع فيدال مع برشلونة لقب الدوري الإسباني مرة والسوبر الإسباني مرة.

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