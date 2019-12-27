المنياوي لـ في الجول: الإسماعيلي لا يفكر في استعادة كالديرون

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إنه لا يوجد تفكير لدى مجلس إدارة النادي في استعادة خدمات دييجو كالديرون مهاجم الفريق السابق، مشددا أن العمل على قدم وساق من أجل تدعيم الفريق بشكل يعيده للطريق الصحيح. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

دييجو كالديرون النادي : نادي الكويت الإسماعيلي

وصرح المنياوي قائلا: "لا يوجد تفكير في عودة دييجو كالديرون مهاجم الفريق السابق لمرة ثانية".

وواصل "الفريق بالفعل بحاجة لمهاجم هداف، وهو ما تبحث عنه الإدارة حاليا، حتى أننا شارفنا على الانتهاء من الأمر".

وأكمل "إتمام التعاقد مع المهاجم بجانب باقي التدعيمات هو ما يلقي اهتمام وأولوية إدارة النادي لتدعيم الثغرات".

وتابع "نحتاج لتدعيمات تشارك وتعوض احتياجات الفريق وهدفها اللعب والمشاركة في التشكيل الأساسي".

وأتم "هناك رغبة في التدقيق لاختيار الأفضل، والذي لا يتوافر لدينا وينقصنا وذلك حتى تكون هناك عودة لأداء الدراويش المعتاد".

كالديرون انضم إلى الإسماعيلي في يناير 2017 ورحل عنه في يوليو 2018 إلى الفيصلي السعودي.

المهاجم الكولومبي لعب بقميص الدراويش في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 9 آخرين.

صاحب الـ30 عاما لعب مع الإسماعيلي قبل رحيله موسم 2017-2018 وسجل 16 هدفا في 30 مباراة بالدوري والكأس وصنع 7 أهداف أخرى.

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