مؤتمر طلعت يوسف: التغيير الذي طرأ على الإسماعيلي سيصعب مهمة الاتحاد

قال طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري إن مواجهة فريقه ضد الإسماعيلي في البطولة العربية ستختلف كليا عما كانت عليه في الدوري المصري، مشيرا إلى أن ذلك بسبب اختلاف الدوافع، كما فسر سبب راحة عدد من اللاعبين ضد الأهلي.

وصرح يوسف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين، إمكانيات لا يمكن إنكارها، لكننا استعدينا بشكل جاد، هدفنا كان الخروج باللاعبين من حالة الحزن عقب الخسارة من الأهلي".

وأضاف "لدينا طموحات لتخطي هذه المرحلة والوصول لنهائي البطولة ولذلك أنهينا استعداداتنا للمباراة، نتيجة مباراة الدوري ضد الإسماعيلي لا أستطيع القول بأنها ستكون ذات تأثير إيجابي في مباراة السبت".

الاتحاد واجه الإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري، وفاز بنتيجة 3-0 هذا الموسم.

وواصل "الإسماعيلي له دوافع مختلفة بين بطولتي الدوري والبطولة العربية كما أن التغيير الذي طرأ عليه مؤخرا سيزيد من صعوبة المواجهة".

وأكمل "إراحة بعض اللاعبين أمام الأهلي كان لها أهدافها خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد في ظل ضيق الوقت، كان لدي رغبة في إراحة مجموعة كبيرة من اللاعبين ضد الأهلي، لكنني فضلت التوازن نظرا للتفكير في مباراة الإسماعيلي".

وأتم "180 دقيقة هي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أي كانت النتيجة فلم يتم حسم الأمر، تأشيرة التأهل تأتي من بوابة لقاء الإياب، نتمنى أن نحقق نتيجة مطمئنة تساعدنا في مباراة العودة".

الاتحاد السكندري خسر بنتيجة 4-0 من الأهلي في الجولة الـ10 من الدوري المصري لتكون أول خسارة له منذ خسارته في الجولة الأولى من الزمالك بنتيجة 1-0، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي في ربع نهائي البطولة العربية في السابعة والنصف مساء السبت.

أما نور السيد قائد الاتحاد فقال: "أغلقنا ملف مباراة الأهلي وتركيزنا حاليا منصب على مواجهة الإسماعيلي، تحدثت مع اللاعبين حول أهمية اللقاء وضرورة الفوز".

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