دي مارزيو يعلن موعد وصول إبراهيموفيتش إلى ميلان

أعلن الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو موعد عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان الإيطالي بعدما وافق على ارتداء قميص الروسونيري.

سيصل السويدي إلى إيطاليا للتوقيع على عقود الانتقال إلى ميلان في الثاني من يناير 2020.

ويوقع إبراهيموفيتش على عقود انتقاله لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد حال خوض عدد مُحدد من المباريات وتسجيل الأهداف.

ووفقا لبعض التقارير فأن إبراهيموفيتش سوف يحصد 3 مليون يورو خلال الأشهر الستة التي يرتدي فيها قميص ميلان.

وسبق للسويدي أن صرح لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ميلان ليس مدينتي الثانية، بل بيتي الثاني، لقد قضيت أوقاتا رائعة هناك".

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ولعب السويدي البالغ 38 عاما لميلان لمدة موسمين سجل خلالهما 56 هدفا وفاز بلقب الدوري والسوبر الإيطالي بين 2010 و2012 قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعاني ميلان تهديفيا على المستوى المحلي، إذ سجل لاعبو الروسونيري 16 هدفا فقط في 17 جولة.

طالع أيضا:

أبو تريكة: ليفربول فريق مبرمج مثل فرق البلايستيشن

كلوب يرفض الحديث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي

بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس.. الحياة أكثر من مجرد لعب الكرة

مؤتمر كارتيرون: مشوار الدوري مازال طويلا.. واعتدت العمل تحت الضغط

إسلام جابر: لدينا ما يكفي من خبرة للتعامل مع مرحلة سوء التوفيق.. والبداية من زيسكو