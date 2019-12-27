الحسم في أزتيكا.. مقصية فونيس موري تُقرب مونتيري من لقب الدوري المكسيكي

بعد برونزية مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2019، بات الفريق قريبا من حسم لقب مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي عقب فوز قاتل على كلوب أمريكا في ذهاب المباراة النهائية.

مونتيري الساعي للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2010 فاز في الوقت القاتل بهدف الأرجنتيني روجيلو فونيس موري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

الشوط الأول احتفظ بإثارته في الدقائق الأخيرة، كريستيان رودريجيز تقدم لكلوب أمريكا في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد الكرة من على خط المرمى لكنها سكنت الشباك.

الدقيقة الأولى من الوقت البديل شهدت ردا سريعا من أصحاب الأرض، إذ سجل جون ميدينا هدف التعادل مباشرة مستفيدا من سوء الرقابة الدفاعية أثناء تنفيذ كرة ثابتة من صناعة كريستيان رودريجز.

وفي الدقيقة 53 تعرض سيباستيان كوردوفا للطرد ببطاقة حمراء مباشرة أكمل بها كلوب أمريكا حامل لقب المسابقة برصيد 13 لقبا المباراة بعشرة لاعبين.

محاولات مونتيري في الشوط الثاني هجوميا تكللت بعد عدة تغييرات هجومية بنزول الهولندي فينسينت يانسن وميجيل لايون والأرجنتيني ماكسيمليانو ميزا.

وفي الدقيقة 94 استطاع فونيس موري تسجيل هدف الفوز القاتل من مقصية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك جيريميو أوتشوا.

هدف يحمل الرقم 101 للمهاجم الأرجنتيني يقترب بها من صدارة هدافي النادي تاريخيا والذي يتصدره التشيلي هومبيرتو سوازو برصيد 121 هدفا.

على ملعب الأزتيكا التاريخي معقل كلوب أمريكا سيكون الحسم يوم 30 ديسمبر المقبل، إما أن يحقق النسور اللقب الـ 14 أو الأزرق والأبيض اللقب الخامس.

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