التائب يحدد الموعد المبدئي لمباراة اعتزاله أمام الأهلي

ألمح طارق التائب نجم منتخب ليبيا السابق إلى الموعد المحتمل لمباراة اعتزاله التي ستقام بين فريقي الأهلي والهلال السعودي.

وقال التائب عبر قناة القاهرة والناس "عقدت جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمدير الفني ريني فايلر، للاتفاق على موعد المباراة".

وأضاف "الجهاز الفني للأهلي يدرس ارتباطات الفريق محليا وقاريا لتحديد الموعد المناسب للقاء".

وأشار النجم الليبي المعتزل "بنسبة كبيرة المباراة ستقام خلال الفترة من 15 يناير إلى نهاية الشهر ذاته".

ولفت طارق التائب إلى أنه جاهز بدنيا لخوض المباراة كاملة، موضحا أنه يلعب في مسابقة للمعتزلين فوق 40 عاما ينظمها الاتحاد التركي لكرة القدم.

وأتم طارق التائب "سوف أدعو بعض زملائي السابقين في صفوف الهلال مثل محمد الدعيع وياسر القحطاني وأسامة هوساوي".

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