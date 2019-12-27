التائب: جوزيه وراء عدم انضمامي للأهلي.. ومفاوضات الزمالك لم تكن جدية

كشف النجم الليبي المعتزل، طارق التائب، أسباب تعثر انضمامه إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل سنوات طويلة.

وصرح التائب عبر قناة القاهرة والناس "في 2001 كنت لاعبا بصفوف النجم الساحلي، وتواجدت في القاهرة لمدة 10 أيام وحضرت المباراة الودية بين الأهلي وريال مدريد".

وأشار "قبلها بأيام ساهمت في فوز منتخب ليبيا على مصر في تصفيات كأس الأمم، وكان الجوهري مدربا لمصر".

وتابع "حضر التفاوض معي كابتن أحمد شوبير، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمخضرم صلاح السعدني".

واستدرك "إلا أن تصرف المدير الفني للفريق مانويل جوزيه لم يعجبني، لقد طلب خضوعي للاختبار لتقييمي، لذا رفضت وعدت إلى تونس".

واستطرد "في 2010 حصلت على أفضل لاعب في الدوري السعودي، وكنت حينها بصفوف فريق الشباب، وحضر الاحتفالية كابتن حمادة إمام وعمرو الجنايني، وأبديا رغبة في ضمي، ورحبت وتركت لهما رقم الهاتف الخاص برقم وكيل أعمالي الإنجليزي".

واستطرد طارق التائب "مفاوضات الزمالك لم تكن جدية، وحينها انتقلت إلى النصر الكويتي مع وصول أول عرض رسمي".

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