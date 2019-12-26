دي ليخت ردا على الانتقال لـ برشلونة: آمل البقاء في يوفنتوس لسنوات طويلة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

دي ليخت

رد الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي على التقارير التي ربطته مؤخرا بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

زميله السابق فرينيكي دي يونج أثار التكهنات حول مستقبل قائد أياكس السابق في تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.

لاعب وسط برشلونة قال: "لقد أتخذ قراره بالانتقال لـ يوفنتوس، وتسير معه الأمور بشكل جيد لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع الانضمام إلى برشلونة في السنوات المقبلة".

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وأصر دي ليخت على سعادته في صفوف يوفنتوس قائلا عبر قناة النادي: "أنا سعيد في مدينة تورينو، آمل أن أظل هنا لسنوات طويلة، أنا فخور بالانضمام ليوفنتوس واللعب لناد كبير شرف، دائما ما كنت أحب يوفنتوس وأنا فخور لارتداء قميصه".

وأضاف "أشعر بالتحسن كل يوم وأتدرب مع أفضل اللاعبين في العالم، أفهم ليوناردو بونوتشي جيدا ونُكمل بعضنا البعض، أعرف ما بإمكانه أن يفعل وهو كذلك، ونحاول تكوين ثنائية جيدة".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية هو رغبتي في التعلم والتحسن وأن أصبح لاعبا أفضل".

وأتم "أريد الفوز بأكبر كم من الألقاب وتحقيق أهداف هامة، إذا لعبت ليوفنتوس عليك محاولة الفوز بكل شيء وهذا ما أريده".

الهولندي خاض الموسم الجاري 17 مباراة مع يوفنتوس وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات وخسر السوبر الإيطالي أمام لاتسيو.

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