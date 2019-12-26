أنباء سيئة.. سولشاير: مكتوميناي أُصيب في أربطة الركبة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 22:54

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد

خرج أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ليتسبب في قلق جماهير فريقه بعدما كشف تعرض سكوت مكتوميناي لإصابة قوية أمام نيوكاسل.

مانشستر يونايتد انتصر على نيوكاسل برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وخرج مكتوميناي بين شوطي المباراة بعدما تعرض لإصابة خلال أحداث الشوط الأول.

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وقال سولشاير: "مكتوميناي أُصيب في أربطة الركبة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لا نعلم حتى الآن مدى قوة الإصابة".

وتابع "مكتوميناي شجاع وعلينا انتظار الفحوصات الطبية لمعرفة موقفه بالكامل".

الإسكتلندي صاحب الـ 23 عاما خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، بدأ مسيرته مع الفريق الأول خلال موسم 2017-18.

وشارك مكتوميناي في 21 مباراة هذا الموسم بقميص يونايتد ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

تحت قيادة سولشاير، لعب سكوت 37 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

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