وكيل النني يوضح لـ في الجول حقيقة "الاقتراب من ميلان".. ومصير اللاعب

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 21:21

كتب : فادي أشرف

محمد النني - بشكتاش

هل بالفعل اقترب محترفنا المصري محمد النني من الانتقال إلى ميلان الإيطالي؟ سؤال يُجيب عنه علاء نظمي وكيل اللاعب.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بوجود اتفاق بين ميلان والنني من أجل انتقال الأخير للفريق الإيطالي مع بداية الانتقالات الشتوية، وهو ما جعلنا نتواصل مع وكيل اللاعب لمعرفة الحقيقة.

وأوضح وكيل النني: "اللاعب ووكيله غير مسؤولان على الإطلاق عن أي أحاديث تخرج للصحافة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أي طرف آخر".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هناك عدد من الأندية المهتمة بالفعل بالتعاقد مع النني، وذلك بعد أداء اللاعب في الدوري التركي".

وأردف "ولكن حتى الآن لم ترتق أي أمور لمرحلة المفاوضات. لا توجد أي عروض رسمية حتى اللحظة لـ النني".

وتابع "النني في مرحلة تركيز شديد في الوقت الحالي مع فريقه بيشكتاش".

وانضم النني إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدولي المصري صاحب الـ 27 شارك في 17 مباراة هذا الموسم مع بيشكتاش، وصنع مرة.

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