نقطة من أوبا لـ أرتيتا.. أرسنال يهدر كل الفرص أمام بورنموث ويكتفي بالتعادل

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 19:10

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - بورنموث

أهدر أرسنال كافة الفرص التي أتيحت له أمام بورنموث، ليكتفي بنقطة التعادل في الظهور الأول لميكيل أرتيتا على مقعد المدير الفني.

أرسنال تعادل مع بورنموث بهدف لكل فريق في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

ورغم تأخر أرسنال في النتيجة أولا بسبب هدف دان جوسلينج في الدقيقة 35 بعد عرضية أرضية حولها داخل الشباك، إلا أن الفريق اللندني كان أفضل على مدار الـ 90 دقيقة في المباراة.

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ألكسندر لاكازيت أهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، نفس الحال بالنسبة لبير إيميريك أوباميانج ولكن الأخير نجح في تعديل النتيجة.

تسديدة داخل منطقة الجزاء أكملها أوباميانج بتسديدة أرضية داخل الشباك في الدقيقة 64.

التعادل أوصل أرسنال للنقطة 24 في المركز الـ 11، بينما وصل بورنموث للنقطة 20 في المركز الـ 16.

أرتيتا في مباراته الأولى مع أرسنال دفع بالثلاثي لاكازيت وأوباميانج وميسوت أوزيل في التشكيل الأساسي، بينما جلس نيكولاس بيبي على مقاعد البدلاء.

الفريق اللندني أختلف أسلوبه مع أرتيتا عن أوناي إيمري، فظهر الفريق بفاعلية أكبر من الناحية الهجومية فسدد 17 تسديدة على المرمى، وهو ما لم يحدث طوال فترة إيمري سوى مرتين فقط.

الاستحواذ على الكرة كان لصالح أرسنال طوال أحداث المباراة ووصلت النسبة لأكثر من 80% في بعض دقائق الشوط الثاني، وانتهى اللقاء بنسبة استحواذ 61% لأرسنال.

ودفع أرتيتا بالشاب جو ويللوك بدلا من أوزيل في الدقيقة 75 بعدما ظهر صانع الألعاب الألماني متأثرا بدنيا قبل خروجه من الملعب، رغم ظهوره بشكل جيد جدا طوال مشاركته في اللقاء.

ولم ينجو أرتيتا من التغييرات الاضطرارية فخرج سوكراتيس مصابا ليشارك موصطافي بدلا منه في الدقيقة 76.

التدخل الأخير من أرتيتا كان الدفع بـ بيبي بدلا من نيلسون في الدقيقة 81.

ورغم التعثر بالتعادل إلا أن جماهير أرسنال في ملعب بورنموث حرصت على تحية أرتيتا الذي ذهب لتحية الجماهير بعد المباراة.

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