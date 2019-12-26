معاناة البلوز تتواصل.. ساوثامبتون يُكبد تشيلسي الهزيمة السابعة

حقق ساوثامبتون الفوز الثاني على التوالي مُكبدا تشيلسي الهزيمة السابعة له في الدوري الإنجليزي بالجولة الـ 19.

البلوز استفاقوا بعد الفوز على توتنام في الدربي بنتيجة 2-0، لكن كتيبة فرانك لامبارد لم تستطع المواصلة وسقطت أمام القديسين على ملعب ستامفورد بريدج.

لامبارد أجرى تغييرا وحيدا عن مباراة توتنام بتواجد هودسون أودي بدلا من ماسون ماونت تحت المهاجم وفي ظل اعتماد أسلوب 3-4-3 الذي خاض به مواجهة الديوك اللندنية.

الشوط الأول انتهى بهدف دون مقابل سجله مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31 بمجهود فردي على حدود منطقة الجزاء ومسددا في أقصى الزواية اليمنى للحارس كيبا.

ورغم محاولات البلوز في الشوط الثاني لتعديل النتيجة بنزول الثنائي ماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش إلا أن الضيوف حافظوا على تقدمهم.

فيما اعتمد القديسين على المرتدات السريعة لضرب دفاعات الفريق اللندني، في الدقيقة 64 تصدى كيبا لانفراد من وارد بروس، ثم كان لهم ما أرادوا.

في الدقيقة 73 حصل ناثان ريدموند على عرضية أودعها في الشباك من فوق الحارس محرزا الهدف الثاني للضيوف.

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هزيمة تُعيد رقما سلبيا للبلوز إذ فشل تشيلسي لأول مرة منذ 2011 في الفوز على ملعب ستامفورد بريدج في مباراتين متتاليتين تحت قيادة أندري فيلاش بواش.

فوز رفع رصيد ساوثامبتون إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل توقف رصيد تشيلسي عند 32 نقطة وصار المركز الرابع مهددا للبلوز إن لم تتحسن النتائج.

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