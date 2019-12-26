بالفيديو - أخيرا.. مورينيو يكسر لعنة برايتون ويحافظ على رقمه الخاص

كسر جوزيه مورينيو مدرب توتنام سلسلة خساراته من برايتون، بعد فوز فريقه بنتيجة 2-1 على ضيفه ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو حينما كان مدربا لمانشستر يونايتد واجه برايتون 4 مرات، فاز مرتين ثم خسر مرتين على التوالي في الدوري موسمي 2017-2018 و2018-2019.

المباراة بدأت على صفيح ساخن بين الطرفين، تقدم برايتون عن طريق آدم وبستر، ثم تعادل هاري كين وفاز توتنام بعد هدف ديلي ألي.

بدأ توتنام المباراة بقوة بعد هجمة خطيرة للغاية من تمريرة طولية من توبي ألديريفريلد وصلت إلى ريان سيسينيون الذي انفرد وسدد لكن الكرة ارتطمت بالقائم ليمنع هدفا مؤكدا.

سجل برايتون هدف المباراة الأولى في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، عن طريق كرة ثابتة، نفذها باسكال جروس، وارتقى وبستر بشكل رائع للغاية وسط الجميع ليسكنها برأسه في المرمى.

لم يحتج توتنام وقتا طويلا للتعادل، فمع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعد تشتيت للكرة من دايل ستيفنز، لترتطم في لوكاس مورا وتصل إلى هاري كين الذي سجل التعادل.

وأضاف ديلي ألي الهدف الثاني بعد تناقل رائع للكرة بين لاعبي توتنام، وصلت إلى سيرجي أورير الذي مررها إلى ألي ليسكنها الأخير بدوره بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع توتنام رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع الذي يواجه ساوثامبتون في هذه الجولة.

حافظ مورينيو بهذا الفوز على رقم خاص به للغاية، إذ أنه لم يخسر أي مباراة قط من 8 مباريات خاضها في البوكسينج داي، إذ أنه فاز 6 مباريات وتعادل مرتين، أكثر من أي مدرب آخر، كما أنه انتصر أخيرا على برايتون بعد خسارة مباراتين على التوالي.

كذلك، توتنام حافظ على رقمه الخاص، إذ أنه لم يخسر ضد برايتون على ملعبه منذ موسم 1981-1982 حينما كان الفريقان في الدرجة الثانية.

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