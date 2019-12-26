سينما زاوية تعيد عرض فيلم مارادونا يوم الجمعة

رحلة لا تنسى في نابولي، للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وثقها المخرج أصف كاباديا في فيلم وثائقي عن ساحر الأرجنتين.

ويوم الجمعة، تعيد سينما زاوية عرض الفيلم الذي يعرض لقطات نادرة لأيقونة كرة القدم.

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