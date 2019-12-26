سينما زاوية تعيد عرض فيلم مارادونا يوم الجمعة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 16:17

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا

رحلة لا تنسى في نابولي، للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وثقها المخرج أصف كاباديا في فيلم وثائقي عن ساحر الأرجنتين.

ويوم الجمعة، تعيد سينما زاوية عرض الفيلم الذي يعرض لقطات نادرة لأيقونة كرة القدم.

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