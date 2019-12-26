بعد غياب أكثر من شهر.. حجازي يعود لتشكيل وست بروميتش الأساسي

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 16:08

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

عاد أحمد حجازي للتشكيل الأساسي لفريق وست بروميتش ألبيون بعد غياب شهر وأيام، تحديدا منذ بدأ مباراة شيفيلد وينيسداي في 23 نوفمبر الماضي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وابتعد لاعب مصر عن الملاعب في بداية الموسم بسبب الإصابة قبل أن يعود لكن عانى من ملازمة دكة البدلاء.

وشارك حجازي (28 عاما) في 5 مباريات مع ألبيون في الموسم الحالي.

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ومنذ أيام خرج حجازي من قائمة فريقه التي تعادلت بهدف لمثله أمام برينتفورد وعلل سلافن بيليتش مدرب ألبيون ذلك بأن "شيئا ما جرى في التدريبات له علاقة بالعرض السعودي المقدم للاستغناء عن اللاعب".

ويحل ألبيون ضيفا على بارنسلي في الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويتصدر ألبيون ترتيب البطولة ورصيده 50 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه ليدز يونايتد بثلاث نقاط.

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حجازي وست بروميتش ألبيون

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