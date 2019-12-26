بعد غياب أكثر من شهر.. حجازي يعود لتشكيل وست بروميتش الأساسي

عاد أحمد حجازي للتشكيل الأساسي لفريق وست بروميتش ألبيون بعد غياب شهر وأيام، تحديدا منذ بدأ مباراة شيفيلد وينيسداي في 23 نوفمبر الماضي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وابتعد لاعب مصر عن الملاعب في بداية الموسم بسبب الإصابة قبل أن يعود لكن عانى من ملازمة دكة البدلاء.

وشارك حجازي (28 عاما) في 5 مباريات مع ألبيون في الموسم الحالي.

ومنذ أيام خرج حجازي من قائمة فريقه التي تعادلت بهدف لمثله أمام برينتفورد وعلل سلافن بيليتش مدرب ألبيون ذلك بأن "شيئا ما جرى في التدريبات له علاقة بالعرض السعودي المقدم للاستغناء عن اللاعب".

📋 The #BoxingDay teamsheet at Barnsley. Four changes. Ahmed Hegazi, Kieran Gibbs, Filip Krovinović and Charlie Austin all start. Come on you Baggies! 💚 💛 #BARWBA | #WBA pic.twitter.com/M0yxK6358f — West Bromwich Albion (@WBA) December 26, 2019

ويحل ألبيون ضيفا على بارنسلي في الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويتصدر ألبيون ترتيب البطولة ورصيده 50 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه ليدز يونايتد بثلاث نقاط.

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