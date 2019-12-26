المنياوي: فوز الإسماعيلي على الاتحاد طريقنا لإيقاف تراجع النتائج

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 15:54

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن فوز فريقه على الاتحاد السكندري سيكون الطريق للخروج من تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الإسماعيلي قد خسر أخر مباراتين في الدوري المصري أمام الأهلي والمقاولون العرب.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الاتحاد السكندري مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

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وقال المنياوي: "أرى أن الفوز على الاتحاد السكندري سيكون طريق الخروج من تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي "اجتمعنا مع اللاعبين وطالبناهم بعدم الاستسلام واستعادة الروح القتالية في الملعب".

وتابع "أغلقنا صفحة الدوري تماما ونعكف حاليا على دراسة الفريق السكندري للوقوف على أهم نقاط الضعف والقوة لديه".

وأتم المنياوي تصريحاته "حضور الجماهير بالتأكيد سيكون شيء جيد وننتظر مساندتهم لأننا في مرحلة صعبة ولدينا لاعبي قليلي الخبرة".

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